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Папа Лев XIV готов выступить посредником в установлении мира между Россией и Украиной

0:59
Мир

Папа Римский Лев XIV подтвердил свою готовность провести следующий раунд переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая провела телефонный разговор с главой Римско-католической церкви.

Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области
Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

"Премьер-министр выразил глубокую благодарность Папе Римскому Льву XIV за его огромную приверженность миру после того, как Святейший Отец подтвердил свою готовность провести следующие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане", — сообщили в Риме.

В одном из своих первых обращений 14 мая Папа Римский упомянул, что мог бы стать посредником в разрешении военных конфликтов, хотя он не упомянул Украину и Россию.

Его намерение стало более конкретным после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 19 мая.

Уточнения

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV, итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost [ˈɹɑ.bɚt ˈfɹænsɪs ˈpɹiːvoʊst]); в русскоязычных источниках также используется неправильная французская передача фамилии — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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