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Меморандум судьбы: Россия диктует условия для США и Украины

2:21
Мир

Мир замер в ожидании: Москва готовит меморандум, который поставит точку в украинском конфликте — или окончательно всё запутает.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Именно содержание этого документа станет для США главным индикатором того, движется ли мир к миру или война лишь набирает обороты. Такую неожиданную установку дал госсекретарь США Марко Рубио в Конгрессе, заставляя нервничать всех — от Киева до Брюсселя.

По сути, американцы поставили Россию в позицию главного сценариста будущего конфликта. Как заявил Рубио на слушаниях в палате представителей, в ближайшие дни от Москвы ждут конкретный план — меморандум о мире, в котором будут чётко прописаны условия, при которых Кремль готов на прекращение огня. И вот тут начинается самое любопытное: Вашингтон будет судить о прогрессе в переговорах именно по этому документу.

Если условия России окажутся "приемлемыми", Белый дом признает, что стороны наконец нащупали путь к урегулированию. Если же меморандум удивит своей жёсткостью или непримиримостью — США фактически признают провал всей своей украинской повестки.

Сам Рубио, как ни странно, всё ещё верит в достижимость соглашения, хотя и назвал процесс "чрезвычайно сложным". Мол, у президента США тогда появятся "доступные опции" — дипломатический эвфемизм, который может означать всё - от резкого смягчения санкций до нового витка эскалации. Одним словом, мяч теперь на российской стороне.

И вот тут важно вспомнить недавний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который длился более двух часов и был буквально напичкан намеками. Российский лидер после беседы сообщил, что Москва готова совместно с Украиной работать над будущим мирным договором — то есть над тем самым меморандумом, который так жаждет увидеть Вашингтон.

А Трамп вдруг взял и сделал сенсационное заявление: новые санкции против России вводить не будет, потому что есть "шанс на урегулирование". Фактически, американский президент впервые публично признал: давление на Кремль можно ослабить, если тот готов к конструктивному диалогу.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида. Член Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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