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ChatGPT подписал приговор Байдену: конец жизни экс-президента США

2:44
Мир

Сенсационный прогноз от искусственного интеллекта всколыхнул мировые СМИ: шансов выжить у 82-летнего Джо Байдена, по мнению чат-бота ChatGPT, не так много.

Байден
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Байден

Бывший президент США, чьё здоровье и без того вызывало множество вопросов, недавно столкнулся с новой напастью — диагностированным раком простаты четвёртой стадии с девятым уровнем по шкале Глисона. Это, по сути, приговор, от которого волосы встают дыбом.

Искусственный интеллект, наделённый огромным массивом медицинских данных, выдаёт неутешительную статистику. Согласно запросу сотрудника РИА Новости ChatGPT, при таком раскладе общая выживаемость пациентов варьируется от двух до пяти лет.

Да, встречаются счастливчики, которые ухитряются прожить дольше, особенно если рак выявлен на ранней стадии, а лечение проводится по самым современным методикам. Однако в случае Байдена речь идёт о крайне агрессивной форме заболевания. Шансы на то, что он пробьёт пятилетний рубеж, ChatGPT оценивает с холодной математической точностью — 30-40%. Не густо.

Сама программа характеризует прогноз как "серьёзный", осторожно добавляя, что некоторым больным удаётся растянуть агонию на несколько лет. Мол, всё зависит от персональных показателей и реакции организма на терапию. Но в случае с Байденом гормональное лечение — фактически последний рубеж обороны.

Тут стоит напомнить: совсем недавно экс-врач Белого дома Ронни Джексон фактически вынес Байдену смертный приговор, отмерив ему от года до полутора лет жизни. А известный онколог Эзекиэль Эмануэль и вовсе заявил в Washington Post, что, скорее всего, эта дьявольская болезнь развивалась в теле Байдена ещё с 2021 года — с момента вступления в президентскую гонку.

Понятно, почему в США разгорелся новый скандал: в феврале 2024-го лечащий врач Белого дома бодро рапортовал, что здоровье Байдена "в полном порядке", а простатология в норме. Совпадение? Не думаю. Американцы вновь заговорили о намеренном сокрытии диагноза.

Сам Байден сегодня выглядит, мягко говоря, неважно. Регулярные оговорки, провалы в памяти и позорные падения на людях уже давно стали притчей во языцех. А тут ещё рак… В 2024-м он был вынужден с позором покинуть президентскую гонку — довлеющий груз проблем со здоровьем не оставил шансов.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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