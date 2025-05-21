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Война процентов: Европа желает соглашения с США после торговой войны

2:56
Мир

На фоне продолжающегося торгового противостояния между США и Евросоюзом, Брюссель сделал важный шаг навстречу Вашингтону.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

По данным агентства Bloomberg, на этой неделе европейская сторона передала американцам обновленный пакет предложений по нормализации торговых отношений. Этот документ стал ответом на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины на европейские товары и знаменует собой переход от словесных баталий к конкретным переговорам.

В новом предложении ЕС учел ключевые требования США, включая соблюдение международных трудовых норм, ужесточение экологических стандартов и обеспечение экономической безопасности.

Особое внимание уделяется постепенному обнулению пошлин на ряд категорий сельскохозяйственной и промышленной продукции. Фактически, Евросоюз предлагает сделку, выгодную обеим сторонам, стремясь не просто снизить торговые барьеры, но и создать фундамент для долгосрочного партнерства.

Документ также содержит предложения о сотрудничестве в сферах контроля экспорта, проверки иностранных инвестиций и борьбы с перепроизводством в ключевых отраслях — от гражданской авиастроительной промышленности до рынков стратегического сырья. По сути, стороны намерены не просто урегулировать текущий торговый конфликт, но и совместно противостоять глобальным вызовам.

Как стало известно, очередная встреча представителей ЕС и США намечена на начало июня. Это не первая попытка наладить диалог. Еще в начале весны министр экономики Германии Катерина Райхе подчеркивала, что Европа ведет переговоры с позицией силы и не намерена поддаваться давлению. По ее словам, Брюссель рассчитывает не только сохранить, но и расширить торговые связи с Америкой.

Напомним, торговая война началась 2 апреля, когда Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт — 10% для большинства стран и повышенные ставки для 57 государств, чей торговый баланс с США был признан Вашингтоном "несправедливым". Однако уже через неделю президент объявил о 90-дневном моратории на жесткие меры для большинства стран (за исключением Китая) в ответ на готовность партнеров сесть за стол переговоров.

Теперь Евросоюз сделал следующий шаг, представив пакет конкретных мер: снижение нетарифных барьеров, наращивание европейских инвестиций в американскую экономику, сотрудничество в решении общемировых торговых проблем и увеличение закупок европейских товаров США. По мнению европейских стратегов, такой подход не только погасит конфликт, но и заложит основу для равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Уточнения

Катерина Райхе - немецкий политический и государственный деятель. Член "Христианско-демократического союза" (ХДС). Министр экономики и энергетики с 6 мая 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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