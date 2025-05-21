Больная Германия: ЕС поставил ФРГ на колени и добивает ее

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Экономика Германии переживает затяжной кризис, и меры, принимаемые Евросоюзом, лишь усугубляют ситуацию.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

По мнению немецкого политика Сары Вагенкнехт, озвученному в интервью немецкому изданию, действия ЕС по финансированию военной промышленности и введению санкций против России стали катализатором ухудшения экономического положения страны. Она подчеркивает, что прогнозы неутешительны, а экономика страны неуклонно катится вниз.

Сара Вагенкнехт не стесняется в выражениях, называя Германию "больным человеком Европы". По ее словам, страна стоит на пороге третьего года рецессии подряд, и даже новый канцлер Фридрих Мерц не располагает действенным планом антикризисных мер. Вагенкнехт выражает возмущение текущей политикой ЕС, отмечая, что вместо того, чтобы реализовывать крупные пакеты мер экономического стимулирования, руководство Евросоюза делает ставку на милитаризацию экономики.

Немецкий политик убеждена, что Германии сейчас жизненно необходим доступ к дешевому газу, а не санкции против проектов вроде "Северного потока".

Вместо выделения неограниченных кредитов на производство танков и ракет, по мнению Вагенкнехт, средства следует направлять на развитие образования, повышение пенсий и модернизацию инфраструктуры. Это, считает она, стало бы настоящим стимулом для роста экономики, а не губительной гонкой вооружений.

Между тем, Совет ЕС во вторник пошёл по другому пути, окончательно утвердив новый пакет антироссийских санкций и анонсировав работу над следующими ограничительными мерами. Ранее, в начале весны, Еврокомиссия представила стратегию "Перевооружение Европы", позже переименованную в более нейтрально звучащую "Готовность 2030" — из-за протеста ряда стран-членов ЕС, усмотревших в первоначальном названии чрезмерную агрессивность.

Эта оборонная стратегия предусматривает привлечение колоссальных средств — порядка 800 миллиардов евро в течение четырёх лет. Большая часть суммы (около 650 миллиардов евро) должна поступить напрямую из бюджетов государств ЕС, ещё 150 миллиардов планируется привлечь в виде кредитов. Таким образом, заключает Вагенкнехт, Европа выбирает гонку вооружений вместо экономического оздоровления.

Уточнения

Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт - немецкий журналист и политический деятель популистского толка. Лидер объединения "Союз Сары Вагенкнехт".

