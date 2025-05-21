Кресло для России: Трамп жалеет, что Россию выгнали из G8

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

В Белом доме разгорается новая интрига вокруг членства России в клубе ведущих мировых держав.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Дональд Трамп, президент США, неожиданно выступил с критикой решения, принятого много лет назад. По его мнению, исключение России из "Большой восьмёрки" (G8) было серьёзной ошибкой.

На встрече в Овальном кабинете с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп заявил, что считает неправильным шаг, в результате которого Россия покинула формат G8, превратив его в G7. По словам американского лидера, было бы намного выгоднее сохранить Россию в этом эксклюзивном клубе. Трамп подчеркнул, что решение исключить РФ из процесса принятия ключевых мировых решений оказалось не самым удачным.

Интересно, что визит президента ЮАР в Белый дом был использован не только для обсуждения двусторонних отношений. Сирил Рамафоса воспользовался моментом, чтобы официально передать США председательство в "Большой двадцатке" (G20).

Этот шаг произошёл на фоне заявлений администрации Трампа о возможном бойкоте ноябрьского саммита G20, который должен пройти в одной из африканских стран. Фактически, США пока не подтвердили своё участие в мероприятии, что добавляет напряжения в мировую дипломатию

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

