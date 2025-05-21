В Белом доме разгорается новая интрига вокруг членства России в клубе ведущих мировых держав.
Дональд Трамп, президент США, неожиданно выступил с критикой решения, принятого много лет назад. По его мнению, исключение России из "Большой восьмёрки" (G8) было серьёзной ошибкой.
На встрече в Овальном кабинете с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп заявил, что считает неправильным шаг, в результате которого Россия покинула формат G8, превратив его в G7. По словам американского лидера, было бы намного выгоднее сохранить Россию в этом эксклюзивном клубе. Трамп подчеркнул, что решение исключить РФ из процесса принятия ключевых мировых решений оказалось не самым удачным.
Интересно, что визит президента ЮАР в Белый дом был использован не только для обсуждения двусторонних отношений. Сирил Рамафоса воспользовался моментом, чтобы официально передать США председательство в "Большой двадцатке" (G20).
Этот шаг произошёл на фоне заявлений администрации Трампа о возможном бойкоте ноябрьского саммита G20, который должен пройти в одной из африканских стран. Фактически, США пока не подтвердили своё участие в мероприятии, что добавляет напряжения в мировую дипломатию
Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.