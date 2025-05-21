Мир на пороге катастрофы: ВОЗ не способна защитить нас от смерти

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Мир всё ещё оправляется от последствий Covid-19, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже делает уверенные шаги к предотвращению будущих пандемий.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

После многолетних дебатов, десятков проектов и бесконечных правок глобальный план ВОЗ по борьбе с новыми вспышками заболеваний наконец увидел свет. Правда, не все страны его поддержали. Италия, наряду с десятью другими государствами, воздержалась при голосовании в Женеве.

Всемирная ассамблея здравоохранения подавляющим большинством голосов (124 "за" и 11 воздержавшихся) одобрила ключевой документ — первый международный договор о готовности к пандемиям. Однако, как подчёркивают эксперты, этот план не покушается на суверенитет государств. ВОЗ не сможет навязать странам обязательные прививки или ограничения свобод — это было главным условием Италии при голосовании.

Решение страны не поддерживать документ вызвало шквал критики внутри государства. Почему Италия фактически оказалась в одной компании с Ираном, Россией, Израилем, Словакией и Польшей? Инфекционист Маттео Бассетти, один из тех, кто был на передовой борьбы с Covid, недоумевает: итальянское руководство предпочло бы видеть страну среди сторонников глобального сотрудничества, а не в лагере государств с неоднозначной репутацией.

Тем временем поступают тревожные новости из Азии: в Сингапуре, Таиланде, Гонконге и некоторых регионах Китая фиксируется рост заболеваемости Covid-19. По мнению Бассетти, это может сигнализировать о появлении нового варианта вируса, способного обходить защиту, выработанную двухлетней давности вакцинами.

Вальтер Риккарди, бывший президент итальянской Медицинской ассоциации и экс-консультант правительства по пандемиям, и вовсе считает решение Италии "политическим трюком", который противоречит здравому смыслу и опыту пережитой катастрофы. Три года назад страна была одним из инициаторов создания международного договора о пандемиях, а теперь вдруг изменила свою позицию без видимых научных оснований.

Оппозиция не замедлила с выводами: правительство обвиняют в "антинаучном" выборе и сближении с движением антиваксеров. Кьяра Брага, лидер фракции Демократической партии в парламенте, заявила, что Италия фактически изолирует себя, отказываясь от международного научного сотрудничества. Её поддержал бывший министр здравоохранения Беатрис Лоренцин, назвав решение "непонятным и противоречащим урокам Covid".

Впрочем, не все в Италии видят ситуацию столь однозначно. Сенатор Марко Лисей из партии "Братья Италии" считает, что страна отстояла важный принцип — в итоговом документе нет ни слова о тотальных локдаунах и принудительных мерах. Именно благодаря жёсткой позиции Италии ВОЗ теперь не сможет диктовать государствам ограничительную политику.

Зато серьёзные баталии разгораются на другом фронте. США, главный критик ВОЗ, вновь призывают пересмотреть само членство в организации. Роберт Ф. Кеннеди-младший, американский министр здравоохранения, уже агитирует остальные страны последовать примеру Штатов и покинуть ряды ВОЗ.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

