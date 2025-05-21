Музыка разврата: в Казахстане намерены наказать родителей школьницы, которую совратил учитель

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В правительстве Казахстана разгорелась жаркая дискуссия вокруг уроков сексуального воспитания для школьников.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобус

Поводом послужило задержание 33-летнего преподавателя музыки по домбре, подозреваемого в связи с 14-летней ученицей в Алматинской области. Полицейская операция прошла ночью в местной гостинице, где и были пойманы злоумышленник и несовершеннолетняя девочка.

На специальном брифинге журналисты NUR.KZ подняли вопрос о необходимости введения уроков сексуального воспитания в школах. Случаи совращения детей, по их мнению, происходят слишком часто, и система образования должна наконец отреагировать. Однако в Министерстве просвещения Казахстана выбрали неожиданный вектор — вместо школьников обучать — родителей.

По мнению главы ведомства Гани Бейсембаева, главную ответственность за воспитание детей в вопросах морали и полового просвещения должны нести именно родители, а не школа. Чиновник подчеркнул, что в Казахстане специально открыли центры педагогической поддержки, где психологи будут обучать взрослых, как правильно просвещать детей на деликатные темы.

"Вся жизнь такие вещи в семье воспитывались" — напомнил министр, пояснив, что возлагать всю ответственность исключительно на учителей было бы неправильно. Школа, безусловно, участвует в процессе, но родительский контроль и участие куда важнее.

Сам задержанный "учитель музыки" к слову, никогда не работал в официальных школах — теперь правоохранительные органы выясняют все детали скандальной истории. Этот случай стал очередным звонком, призывающим пересмотреть подходы к половым воспитанием детей.

Интересно, что вопрос о половом просвещении поднимался в Казахстане еще в 2020 году. Тогда инициативу поддержал вице-министр просвещения Едил Оспан, отметивший, что в школах уже предусмотрено изучение нравственного полового воспитания, репродуктивного здоровья и гигиены. Однако тонкость заключается в том, что сексуальным просвещением впрямую должны заниматься специалисты центров молодежного здоровья, а не школьные учителя.

Выходит, система делает ставку не на уроки в тетрадках, а на углубленную работу с родителями и профессионалами. Психологи уверены: разговор с ребенком о сексе — это искусство, которому нужно учиться самим взрослым. Советы экспертов по этой теме мы уже публиковали ранее, но теперь вопрос стал еще острее.

Уточнения

Алмати́нская область — область на юго-востоке Казахстана.

