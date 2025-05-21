Суперсистема от Трампа: ПРО Золотой купол даже космическое оружие боится, и вот почему

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп должен объявить о плане создания системы ПРО "Золотой купол", который он сам выберет. Что это за система, и в чем её преимущества, рассказал Pravda. Ru военный эксперт Андрей Головатюк.
По его словам, США разрабатывают "Золотой купол" для защиты от дальнобойных ракет. Она представляет собой уже усовершенствованную систему противовоздушной обороны, направленную как на защиту от воздушных целей, так и от космических целей.
"Она комбинированная, то есть она может противостоять и ракетам, которые запускаются с самолётов, ракетам с ядерной боеголовкой и также межконтинентальным ракетам, которые могут наносить удары через космос", — объяснил эксперт.
Он уточнил, что США "обойдется в копеечку" такая система, поскольку они хотят комбинировать её.
Головатюк рассказал, что в России тоже есть противовоздушная система обороны, которая обеспечивает обнаружение и уничтожение как ядерных ракет, так и самолётов противника, которые могут выходить на исходные позиции и производить пуски ракет.
"Она примерно похожа на американскую систему, но какая она именно, это секретная информация", — отметил эксперт.
Кстати, "Золотой купол" — это образное название. Всё-таки американцы любят давать красивые названия.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
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