Суперсистема от Трампа: ПРО Золотой купол даже космическое оружие боится, и вот почему

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп должен объявить о плане создания системы ПРО "Золотой купол", который он сам выберет. Что это за система, и в чем её преимущества, рассказал Pravda. Ru военный эксперт Андрей Головатюк.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его словам, США разрабатывают "Золотой купол" для защиты от дальнобойных ракет. Она представляет собой уже усовершенствованную систему противовоздушной обороны, направленную как на защиту от воздушных целей, так и от космических целей.

"Она комбинированная, то есть она может противостоять и ракетам, которые запускаются с самолётов, ракетам с ядерной боеголовкой и также межконтинентальным ракетам, которые могут наносить удары через космос", — объяснил эксперт.

Он уточнил, что США "обойдется в копеечку" такая система, поскольку они хотят комбинировать её.

Головатюк рассказал, что в России тоже есть противовоздушная система обороны, которая обеспечивает обнаружение и уничтожение как ядерных ракет, так и самолётов противника, которые могут выходить на исходные позиции и производить пуски ракет.

"Она примерно похожа на американскую систему, но какая она именно, это секретная информация", — отметил эксперт.

Кстати, "Золотой купол" — это образное название. Всё-таки американцы любят давать красивые названия.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

