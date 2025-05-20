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Айтишника с 20-летним опытом заменили на ИИ: вот что происходит с жизнью мужчины, который стал курьером

1:06
Мир

42-летний Шон К. 20 лет проработал в сфере информационных технологий. Он терял работу и после кризиса в 2008-м, и после пандемии, но в обоих случаях быстро решал проблему.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Сейчас же революция ИИ в технологической отрасли развернулась у него на глазах и его уволили.

Мужчину с 20-летним опытом пригласили только на 10 собеседований из 800 откликов. На некоторых его собеседовал агент-ИИ вместо человека.

Из-за этого специалист стал чувствовать себя невидимкой, не имея перспектив на работу в сфере технологий.

Раньше он зарабатывал $150 тыс. в год, а теперь — живет в автофургоне в центре Нью-Йорка, подрабатывает курьером и продает вещи.

Шон уверен, что массовая замена сотрудников ИИ гораздо ближе, чем кажется.

"Обсуждение замены рабочих мест искусственным интеллектом по-прежнему рассматривается как нечто неопределенное будущее, а не как-то, что уже происходит", — добавил Шон.

Уточнения

Информацио́нные техноло́гии (ИТ, IT (айти́); также информацио́нно-коммуникацио́нные техноло́гии, ИКТ) — процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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