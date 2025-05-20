Остров кошек хотят открыть, чтобы бездомных животных в Джакарте стало меньше

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Остров для кошек будут использовать как приют для бездомных пушистиков, найденных в различных районах Джакарты, Индонезия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжая кошка

Программа станет решением для управления популяцией бездомных кошек в городе — сейчас в мегаполисе свыше 20 тысяч котов без хозяев.

Губернатор Джакарты хочет создать место, "способное привлечь тысячи туристов".

Кстати, да кошечками на острове будет ухаживать группа профессиональных ветеринаров.

Такой туристический проект ранее реализовали власти Японии. До острова можно добраться на пароме из Токио за несколько часов.

Уточнения

Джака́рта (индон. и яв. Jakarta, бетави Jakarté; до 1527 года — Су́нда Кела́па (сунд. ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮊᮜᮕ, Sunda Kalapa), до 1619 года — Джаяка́рта (яв. Jayakarta), до 1942 года и в январе-ноябре 1946 года — Бата́вия (нидерл. Batavia) — столица и крупнейший город Индонезии.

