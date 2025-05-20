17ый приговор Европы: ЕС дошел до сумасшествия в противостоянии с Россией и пути назад нет

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Европейский союз продолжает упорствовать в своей санкционной политике в отношении России, несмотря на все более очевидные признаки ее неэффективности.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

На днях Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, включив в черный список 17 физических лиц и 58 компаний. Этот шаг вызвал бурную реакцию со стороны известного немецкого политика Сары Вагенкнехт, которая назвала действия Евросоюза не иначе как сумасшествием.

По ее мнению, введение очередного пакета ограничений в то время, когда США демонстрируют готовность расширять торговые отношения с Россией, выглядит особенно абсурдно.

Вагенкнехт задалась риторическим вопросом о том, удастся ли Западу с 17-й попытки наконец разрушить российскую экономику. Она подчеркнула, что подобная политика Евросоюза является саморазрушительной, а упорство в этом вопросе граничит с безумием. В своем эмоциональном сообщении политик не смогла скрыть разочарования от действий своих коллег на фоне заявлений Дональда Трампа о готовности США к масштабной торговле с Россией после урегулирования украинского конфликта.

В России давно не скрывают уверенности в том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад планомерно усиливает на протяжении нескольких лет. В Москве неоднократно заявляли, что Западу не хватает политической воли признать очевидное — санкции против РФ не просто неэффективны, а наносят вред прежде всего самим инициаторам этих ограничений. Подобные мнения звучали не раз и внутри западных государств, где все больше голосов раздается в пользу пересмотра ограничительной политики.

Тем временем Россия уже сейчас активно работает над перспективными направлениями сотрудничества с США.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о готовности страны развивать взаимовыгодные проекты в инвестиционной и экономической сферах с американскими партнерами. Эти заявления звучат особенно весомо на фоне очередной "санкционной атаки" Евросоюза, которая все больше напоминает имитацию бурной деятельности, нежели реальную стратегию.

Уточнения

Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт - немецкий журналист и политический деятель популистского толка. Лидер объединения "Союз Сары Вагенкнехт".

