Польша против Германии: Туск закроет границу с ФРГ

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Напряженность на границах Европейского союза продолжает нарастать.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Польша столкнулась с новой волной кризиса — нелегальной миграцией, искусственно перенаправляемой соседями. В центре скандала оказалась Германия, чьи действия польские власти расценивают как откровенную провокацию.

Причина конфликта проста: в последнее время регулярно всплывают факты, подтверждающие, что немецкие правоохранительные органы вместо того, чтобы разбираться с мигрантами, прибывающими на территорию ФРГ, попросту переправляют их через неохраняемые участки польской границы. Разумеется, Варшава такие "дипломатические подарки" не оценила.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением в эфире национального телевидения, фактически обозначив красную черту. По его словам, он прямо предупредил немецкую сторону: любые попытки продолжить практику "миграционного демпинга" в адрес Польши встретят решительный отпор. Туск подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы Германия перекладывала на Польшу ответственность за мигрантов, изначально направлявшихся именно в ФРГ.

Премьер прямо сказал, что в случае продолжения "миграционного давления" со стороны Германии Польша будет готова пойти на крайние меры — временно закрыть границы. И это не пустые угрозы: Туск напомнил о наличии юридического основания для таких действий — пункте 72 трактата Европейского союза.

Этот пункт позволяет странам-членам ЕС в экстренных случаях приостановить выполнение всех обязательств перед союзом, если того требуют интересы национальной безопасности.

Туск особо подчеркнул, что ограничительные меры не коснутся добросовестных граждан, ежедневно пересекающих границу по работе или личным делам. Его главная задача — защитить Польшу от искусственно созданного миграционного кризиса, не нарушая при этом привычную жизнь тысяч поляков, работающих в Германии или имеющих там родственные связи.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. Его премьерство является самым длительным в истории республики.

