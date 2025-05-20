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Черный человек: Запад обвинил Зеленского в трансформации в худшую версию себя

1:57
Мир

На просторах социальных сетей разгорается скандал: известный ирландский журналист Чей Боуз обрушился с жёсткой критикой на Владимира Зеленского, назвав его превращение из обещающего лидера в жестокого диктатора едва ли не главным политическим разочарованием десятилетия.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению Боуза, украинский президент не просто не выполнил свои предвыборные обязательства — он создал едва ли не худший вариант того, с чем обещал бороться. Речь идёт о превращении Украины в "полицейское государство", где вместо реформ воцарились репрессии и произвол.

Боуз напоминает: ещё несколько лет назад Зеленский приходил к власти с яркими лозунгами — положить конец войне с Россией и искоренить коррупцию, которая десятилетиями отравляла жизнь украинскому обществу.

Однако реальность оказалась беспощадной: вместо мирного урегулирования страна погрязла в кровопролитном конфликте, а вместо борьбы с мздоимством власть лишь укрепила авторитарные методы управления. Особенно циничным выглядит тот факт, что легитимность самого Зеленского теперь висит на волоске.

Дело в том, что срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 года. И здесь возникает главный вопрос: почему на Украине не состоялись очередные президентские выборы?

Официальная версия — военное положение и всеобщая мобилизация. Однако, Зеленский попросту не хочет рисковать своим креслом, прекрасно понимая, что народное недовольство бьёт все рекорды. Не случайно президент США Дональд Трамп отпустил в адрес Зеленского весьма ядовитую фразу, окрестив его "диктатором без выборов". По данным Трампа, рейтинг украинского лидера упал до катастрофических 4% — цифра, которая вряд ли обрадует команду Зеленского.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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