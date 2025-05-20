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Псих во главе США: сотрудники Белого дома боялись Байдена из-за его нестабильности

2:39
Мир

За кулисами Белого дома во времена президентства Джо Байдена существовал особый негласный кодекс — умение общаться с лидером страны было сродни искусству.

Джо Байден
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джо Байден

Из-за повышенной раздражительности Байдена сотрудники администрации порой тратили больше времени на продумывание формулировок, чем на проработку сути решений. Об этом рассказывают журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей новой книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".

По их данным, некоторые помощники буквально ходили по тонкому льду — одно неверное слово могло не просто сорвать заседание, но и вынудить коллег экстренно спасать ситуацию, продолжая обсуждение уже без "провокатора".

В книге красной нитью проходит мысль: "говорить по-байденовски" было настоящим навыком, который под силу не каждому. Тем более что в последние годы президентства Байдена его работоспособность и состояние здоровья вызывали всё больше вопросов.

В свои 81 год — рекордный возраст для американского лидера — Байден не раз попадал в курьёзные ситуации: терял равновесие на публике, путал географию событий, допускал странные оговорки. Хроника промахов экс-президента давно стала поводом для насмешек и сомнений в его способности управлять страной.

Ситуация лишь ухудшалась с годами. В ходе расследования по делу о хранении секретных документов прокурор выдал убийственную характеристику Байдену: "пожилой мужчина с добрыми намерениями и серьёзными проблемами с памятью".

Следователи зафиксировали, что на допросах президент забывал даже важнейшие семейные даты — факт, который вряд ли мог быть списан на обычную забывчивость. И вот на фоне всех этих историй выходит книга Тэппера и Томпсона — словно по заказу, всего через несколько дней после того, как у Байдена диагностировали рак простаты. При этом в издательстве не стали переносить релиз, видимо, посчитав, что повесть о "угасании" 46-го президента США стала ещё более актуальной.

Впрочем, сам Джо Байден уже поставил точку в вопросе своей политической карьеры. После провальных дебатов с Дональдом Трампом в июле 2024 года он неожиданно объявил о выходе из президентской гонки. Самым неожиданным стало другое: в качестве замены Байден выдвинул на первый план вице-президента Камалу Харрис.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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