Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб

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Скандал вокруг президентских выборов в Румынии получил неожиданное продолжение.

Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Павел Валерьевич Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров внезапно выразил готовность вылететь в Бухарест, чтобы лично дать показания в рамках расследования о возможном вмешательстве иностранных спецслужб в избирательный процесс.

Поводом для такого шага стало громкое заявление одного из проигравших кандидатов — Клауса Симиона, который теперь требует отмены итогов голосования, ссылаясь на данные о влиянии внешних сил.

В своём обращении Симион апеллирует к Конституционному суду Румынии, обвиняя определённые зарубежные структуры в манипулировании общественным мнением и искажении результатов волеизъявления граждан. И самое интересное — главным фигурантом в предполагаемой схеме называется французская разведка. По версии Симиона, агенты влияния активно работали в информационном пространстве Румынии, продвигая выгодного им кандидата и дискредитируя оппонентов

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

