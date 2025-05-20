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Агент Дуров: основатель Telegram раскрыл деятельность западных спецслужб

1:03
Мир

Скандал вокруг президентских выборов в Румынии получил неожиданное продолжение.

Павел Валерьевич Дуров
Фото: Flickr by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Павел Валерьевич Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров внезапно выразил готовность вылететь в Бухарест, чтобы лично дать показания в рамках расследования о возможном вмешательстве иностранных спецслужб в избирательный процесс.

Поводом для такого шага стало громкое заявление одного из проигравших кандидатов — Клауса Симиона, который теперь требует отмены итогов голосования, ссылаясь на данные о влиянии внешних сил.

В своём обращении Симион апеллирует к Конституционному суду Румынии, обвиняя определённые зарубежные структуры в манипулировании общественным мнением и искажении результатов волеизъявления граждан. И самое интересное — главным фигурантом в предполагаемой схеме называется французская разведка. По версии Симиона, агенты влияния активно работали в информационном пространстве Румынии, продвигая выгодного им кандидата и дискредитируя оппонентов

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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