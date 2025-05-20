Новосибирск расширяет географию сотрудничества в Африке

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В августе Новосибирск ожидает представительную делегацию из Африки, которая будет представлена большим количеством стран, чем в прошлом году. Разбираемся, чем вызван растущий интерес к Сибири в Африке и какие перспективы видят в этом сотрудничестве обе стороны.

Фото: Центр народной дипломатии Центр народной дипломатии

Празднование в России 80-летия со Дня Победы имело широкий международный резонанс, в том числе за счёт количества иностранных гостей, не только отдавших дань уважения подвигу советских солдат-освободителей, но и подтвердивших намерения сотрудничать с Россией (несмотря на позицию Европы и США по этому вопросу). И довольно значительную часть этих гостей составили первые лица африканских стран.

В частности, в СМИ широко освещались рабочие встречи президента России Владимира Владимировича Путина с буркинийским коллегой Ибрагимом Траоре и главнокомандующим Ливийской национальной армией (лидером восточной части Ливии с административным центром в Бенгази) Халифой Хафтаром. Кроме того, переговоры были проведены и на уровне министров обороны: Андрей Белоусов обсудил расширение сотрудничества с коллегами из Буркина-Фасо, Нигера и Мали, а также с Халифой Хафтаром.

Ливийский трек очень интересен. Страна до сих пор переживает последствия гражданской войны и по факту разделена на две части. Сотрудничество в сфере безопасности между Россией и восточной частью Ливии уже имеет свою историю, однако в гуманитарной сфере отношения только выстраиваются. И вот недавно налаживать культурно-образовательные связи в Бенгази отправился известный своим африканским направлением деятельности Центр народной дипломатии (ЦНД), попечителем которого является новосибирская группа компаний "Расцветай". По итогам визита российской делегации в Бенгази были достигнуты предварительные договорённости с ведущим вузом страны — Университетом Бенгази, а также с другими ливийскими образовательными и культурными организациями. Подписание партнерского соглашения запланировано на лето 2025 года. Тем не менее Центр народной дипломатии и Университет Бенгази при поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии уже провели на площадке вуза первое совместное мероприятие — историческую выставку и научную конференцию, которые были посвящены вопросам послевоенного восстановления городов. Событие, состоявшееся 8 мая, приурочили к 80-летнему юбилею Дня Победы и годовщине операции "Достоинство". Также ЦНД планирует до конца года открыть в Бенгази свой Русский дом.

Африка в целом стала более открыта к России и связывает с нашей страной достижение многих амбициозных целей. Например, недавнее авторитетное исследование общественного мнения в ключевых городах Мали (16-й отчёт Mali Mètre Фонда Фридриха Эберта) показало, что 78,8% опрошенных уверены в том, что Россия поможет Мали восстановить территориальную целостность.

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече в Кремле запросил поддержку России в развитии технологической сферы, а также в области подготовки кадров:

"Мы понимаем, что помимо обороны и безопасности есть ещё одна важная сфера — это наука, образование. Мы хотели бы, чтобы Россия помогала нам обучать нашу молодёжь, обучать её науке, чтобы мы могли развивать собственное производство, промышленность, машиностроение, потому что это очень важно для Африки", — подчеркнул он.

И президент России Владимир Путин выразил готовность помогать в подготовке кадров для национальной экономики Буркина-Фасо. Он, кстати, упомянул в своей речи партнерский Русский дом Центра народной дипломатии в Уагадугу, а также напомнил, что в 2024–2025 годах количество государственных квот для обучения буркинийских граждан увеличена более чем в два раза. От себя добавим, что из 27 предоставленных квот 13 заняли слушатели курсов русского языка и подготовительного факультета Новосибирского государственного технологического университета (НГТУ), которые действуют на площадке Русского дома. Плюс ещё 16 буркинийских граждан получили возможность стать российскими студентами благодаря олимпиадным квотам.

Вклад Центра народной дипломатии в развитие гуманитарного сотрудничества между странами оценил и президент Буркина-Фасо: во время своего визита в Россию он принял руководителя межпарламентской группы Россия — Буркина-Фасо, депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. На встрече обсуждали планы дальнейшей работы Русского дома и планируемый в августе визит буркинийской делегации, в состав которой войдёт несколько министров, в Новосибирск.

А буквально на днях премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с рядом стран Африки, включая Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

К слову, и Мали, и Нигер также планируют послать своих представителей в августе в Новосибирск. В конечном счёте "Технопром-2025" — идеальная площадка, чтобы договориться о технологическом взаимодействии. А благодаря Центру народной дипломатии в программу Форума второй год подряд будут включены специальные российско-африканские сессии, направленные в том числе на решение вопросов с подготовкой кадров.

ЦНД открыл партнёрский Русский дом в Нигере в октябре 2024 года, на текущий момент здесь изучают русский язык 4 группы, включая одну детскую. Ещё 4 группы изучают русский, а также профильные дисциплины на подфаках НГТУ и Новосибирского государственного университета. В этом сентябре новосибирские вузы ждут 52 студента из Нигера, поступивших по квотам российского правительства и российских университетов, в том числе благодаря тому, что ребята прошли испытания, выполнив задания олимпиады.

Свои новые проекты Центр народной дипломатии обсуждает на уровне министерств. Например, в середине мая велись переговоры с министром по делам молодежи и спорта Нигера о проведении в России турнира по боксу с участием спортсменов из Нигера, а также с главой департамента культуры и искусства Министерства восстановления, культуры и продвижения социальных ценностей Нигера о подготовке совместного празднования Дня освобождения Африки. Ранее были достигнуты договорённости с министром коммуникации, почтовой связи и цифровой экономики о взаимодействии в медийной сфере. Проекты, включающие участие национальной телерадиокомпании Télé Sahel, уже запущены.

Центр народной дипломатии озвучивает свои планы по открытию к концу 2024 года партнёрского Русского дома в Мали. А этим летом такой Русский дом начнёт работу в столице Гвинеи — Конакри. Несмотря на то, что официального открытия ещё не было, сотрудники ЦНД активно налаживают контакты с гвинейскими официальными структурами и образовательными организациями и согласовывают подписание партнёрских соглашений с Университетом имени Нельсона Манделы и Институтом высших искусств имени Мори Канте.

Гвинея, а также Гана и Чад, также заявили своих участников на "Технопром-2025". В Гане также прорабатывается проект открытия партнёрского Русского дома ЦНД в ближайшее время. В прошлом году страна в "Технопроме" не участвовала. Но в Москву на презентацию в РАН своей книги, которая была переведена на русский язык и издана в России Центром народной дипломатии, приезжал на тот момент кандидат в президенты Ганы, а ныне — действующий президент Джон Драмани Махама. А в январе 2025 года руководство Центра получило приглашение принять участие в инаугурации вновь избранного президента страны.

Таким образом, в том числе благодаря проектам Центра народной дипломатии развиваются гуманитарные связи России со странами Западной Африки и, в частности, отношения с Новосибирской областью. Помимо очевидного повышения международной репутации, регион получает и прямую выгоду за счёт развития зарубежных программ новосибирских вузов и установления прямых контактов с потребителями технологий, которыми по праву гордится Новосибирский регион.