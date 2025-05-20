Запретная тема: Илон Маск пропал и за этим стоит Белый дом

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Имя Илона Маска, ещё недавно мелькавшее едва ли не в каждой речи президента США Дональда Трампа, теперь окутано молчанием.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

По данным исследования издания Politico, американский миллиардер буквально исчез из информационного поля Белого дома, и это не просто совпадение.

Если раньше Трамп упоминал Маска едва ли не ежедневно в своей социальной сети Truth Social, то сейчас прошло больше месяца без единого слова. Ещё несколько месяцев назад предприниматель был постоянным гостем на брифингах в Белом доме, его имя звучало из уст политиков и даже членов конгресса.

Но теперь, как отмечает Politico, Маск стал "невидимкой" — его имя исчезло из информационных рассылок, речей и даже кампаний по сбору средств.

Особенно показателен тот факт, что Дональд Трамп резко перестал использовать имя Маска в качестве "магнита" для жертвователей. В феврале электронные письма Белого дома пестрели упоминаниями гения Tesla и SpaceX едва ли не каждый день — мол, именно этот провидец помогает Штатам выйти на новый технологический уровень.

Но с начала марта имя Маска словно стерли ластиком — ни единого слова. Сам Трамп в феврале и марте ещё пытался держать марку, публикуя посты о Маске в среднем четыре раза в неделю на платформе Truth Social. Но с апреля наступила гробовая тишина.

По мнению Politico, отход окружения Трампа от Маска приобрел характер продуманной стратегии. Как только влияние миллиардера в коридорах власти начало таять, упала и медийная привлекательность его фигуры.

Статистика Google подтверждает тренд: люди попросту перестали искать имя Маска так же истово, как весной. Новостные ленты тоже "остыли" к предпринимателю. Но самое любопытное — внутри Республиканской партии уже шепчутся о настоящей причине: Маска начали считать "политически токсичным".

Уточнения

Truth Social (TRUTH Social) — alt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group (TMTG). В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon.

