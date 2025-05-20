500% на газ, тюрьма для политика: Россия жестоко ответила на санкционный шантаж

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

В стенах российского МИДа прозвучал сигнал, который вряд ли обрадует не только политиков в Лондоне, но и в Вашингтоне.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борис Джонсон

Официальный представитель ведомства Мария Захарова фактически бросила вызов Конгрессу США: пора ввести санкции против экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. И речь не идёт о рядовом демарше — Москва уверена, что Джонсон намеренно подорвал прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Недавно было заявление госсекретаря США Марко Рубио. Рубио, выступая перед журналистами, прозрачно намекнул: если Россия не свернёт свою спецоперацию на Украине, Конгресс США всерьёз займётся новыми антироссийскими санкциями. Инициатором ужесточения карательных мер выступил не кто иной, как сенатор Линдси Грэм*.

Суть предложений Грэма* сводится к следующему:

Ввести 500% пошлину на все товары (нефть, газ, нефтепродукты, уран), которые Запад закупает у России, а потом продаёт в США.

Полностью запретить американцам участвовать в любых сделках с российскими долговыми бумагами.

На первый взгляд, очередной виток санкционной войны. Но Мария Захарова решила переадресовать "санкционный привет" из Вашингтона в Лондон. По её словам, Конгрессу США стоит разработать аналогичные меры не против России (с ней всё ясно), а против конкретных западных политиков, тормозящих мирное урегулирование. И Борис Джонсон — первый в очереди.

* Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Уточнения

Алекса́ндер Бо́рис де Пфе́ффель Джо́нсон (англ. Alexander Boris de Pfeffel Johnson), более известный как Бо́рис Джо́нсон (род. 19 июня 1964[…], Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — британский политический и государственный деятель.

