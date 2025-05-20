Первая леди с грязными руками: США отправит жену экс-президента в тюрьму

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Скандал в американской политике набирает обороты, и на этот раз в центре внимания оказалась не сама политическая фигура, а его ближайший круг — семья.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Байден

Речь идёт о Джилл Байден, жене экс-президента США Джо Байдена, которую теперь могут привлечь к уголовной ответственности. Повод более чем серьёзный: жестокое обращение с пожилыми людьми. Да, вы не ослышались — именно такое обвинение может грозить первой леди бывшего Белого дома.

Поводом для разбирательств стала не какая-то абстрактная сплетня, а вполне конкретный факт: Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем своего мужа, но всё равно агитировала его баллотироваться на пост президента. И это при том, что Джо Байдену сейчас 82 года, а его физическое и психическое состояние давно стало притчей во языцех не только среди американских журналистов, но и среди рядовых избирателей.

Вспомните хотя бы курьёзы последних лет: Байден публично терял равновесие, спотыкался на трапе самолёта, путал стороны света и допускал оговорки, которые иначе как провалами памяти не назовёшь. И всё это — на публику, под прицелом телекамер, в условиях жесточайшего медийного давления.

А теперь выясняется самое неприятное: у Джо Байдена диагностировали рак простаты в агрессивной форме. Новость об этом появилась в минувшее воскресенье со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента, и хотя врачи утверждают, что заболевание поддаётся эффективному лечению, сам факт наличия онкологии в столь почтенном возрасте ставит крест на любых политических амбициях.

Но вернёмся к Джилл Байден. Адвокат по гражданским правам и сотрудник Министерства юстиции США Лео Террелл в своём посте в соцсетях фактически бросил первой леди вызов: "Жестокое обращение с пожилыми! Уголовная ответственность?" — написал он, комментируя публикации других пользователей о том, как Джилл могла настоять на продолжении президентской гонки Джо Байдена, несмотря на явные признаки его недееспособности.

По американским законам, жестокое обращение с пожилыми (elder abuse) — это не просто моральное преступление, а уголовное правонарушение, за которое грозит серьёзный срок.

И если следствие докажет, что Джилл Байден сознательно подвергала риску здоровье своего мужа, заставляя его участвовать в выборах и выполнять президентские обязанности вопреки состоянию его здоровья, то ей светит не только общественное порицание, но и вполне реальные тюремные сроки.

В США с этим не шутят: родственники пожилых людей, признанные виновными в "elder abuse", получают и штрафы до $10 млн, и реальные сроки до 10 лет лишения свободы.

А в случае с Джилл Байден речь идёт не просто о личной корысти или семейных разборках — вопрос стоит о национальной безопасности. Ведь президент США — не просто политик, а главнокомандующий ядерными силами государства.

Напомним, именно из-за состояния здоровья Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки в прошлом году. Но осадок остался: многие до сих пор задаются вопросом — кому было выгодно держать Джо у руля вопреки всему? Теперь, возможно, на этот вопрос ответит суд.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год.

