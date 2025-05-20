Миллиарды на кону: Россия и США запустят тайный экономический проект

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская сторона намерена и дальше развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами в области экономики и инвестиций.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку, Москва видит потенциал для взаимовыгодного партнёрства с Вашингтоном. Поводом для оптимизма стал недавний разговор лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как известно, в понедельник президент США сделал неожиданное заявление после беседы с российским лидером. Трамп сообщил, что, по его мнению, Россия крайне заинтересована в расширении торговых отношений с Америкой, но только после разрешения украинского конфликта.

Дмитриев оперативно отреагировал на слова Трампа, дав понять, что Россия готова продолжать поиск точек соприкосновения с США в экономической сфере. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что РФПИ будет и дальше прорабатывать возможные проекты, способные принести пользу обеим сторонам.

Москва посылает сигнал о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия. Вопрос теперь в том, как скоро удастся перевести потенциальные договорённости в плоскость реальных экономических проектов.

Уточнения

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

