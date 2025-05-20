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Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России

1:44
Мир

Великобритания нанесла "очередной удар" по России, расширив свой антироссийский санкционный список сразу на 82 позиции.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

Соответствующий документ, опубликованный Министерством финансов королевства, вызвал волну обсуждений среди экспертов и экономистов. В чёрный список попали ключевые игроки российского финансового рынка, среди которых оказались Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Новые ограничения фактически означают заморозку активов и запрет на предоставление трастовых услуг для всех, кто оказался в этом перечне. По данным Минфина Великобритании, теперь под жёсткие меры подпадают 62 юридические лица и 20 физических лиц, чьи имена в документе не раскрываются.

Включение СПВБ и АСВ в санкционный список стало неприятным сюрпризом даже для участников рынка.

Ведь Санкт-Петербургская Валютная Биржа играла далеко не последнюю роль в формировании курса рубля, а Агентство по страхованию вкладов было гарантом безопасности банковских депозитов миллионов россиян. Фактически, с введением этих санкций, Великобритания перекрывает для них доступ к международным финансовым потокам.

В официальном заявлении британского Минфина говорится, что расширение санкционного списка связано с эскалацией конфликта вокруг Украины и нежеланием России идти на диалог по мирному урегулированию. Чиновники подчёркивают, что такие меры необходимы для усиления давления на Москву с целью изменить её геополитическую стратегию.

Уточнения

СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа») — российская биржа. Основана в 1997 году.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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