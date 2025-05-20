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Правая Европа: лидеры стран ЕС обрадовались правому политику во главе Румынии

Мир

Европейские лидеры испытали глубокое облегчение после воскресных выборов в Румынии, где одержал победу проевропейский кандидат центристских взглядов.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Однако Financial Times обращает внимание на тревожный тренд: итоги голосования в Румынии, Польше и Португалии сигнализируют о растущей силе популизма по всей Европе. Этот политический вектор всё больше укрепляется и уже подступает к рычагам власти.

По мнению издания, несмотря на поражение националиста Джеордже Симиона на румынских выборах, поддержка его кандидатуры 46% избирателей говорит сама за себя. В Португалии некогда стабильная политическая система дала сбой: ультраправая партия Chega под предводительством Андре Вентуры стремительно набирает обороты и претендует на второе место в парламенте — событие почти сенсационное для страны, где крайне правые движения до недавнего времени были практически незаметны.

Польшу же ожидает жаркая битва: мэр Варшавы Рафал Тшасковский в июне столкнётся с неожиданно сильным соперником в лице Кароля Навроцкого во втором туре президентских выборов.

Financial Times подчёркивает: результаты трёх голосований чётко указывают на антиистеблишментские настроения избирателей. Центр политического притяжения в Европе смещается вправо, в то время как левые силы всё чаще остаются не у дел.

Избиратели утрачивают доверие к традиционным партиям и всё охотнее поддерживают радикальные движения. Издание также указывает на любопытную закономерность: в отличие от Канады и Австралии, где сторонники лозунгов Дональда Трампа потерпели сокрушительное поражение, в Европе близость к идеологии MAGA ("Сделаем Америку снова великой") неожиданно оказывается выигрышной картой на выборах.

Тем временем итоги воскресных голосований уже подведены. В Румынии президентом избран независимый кандидат Никушор Дан, набравший 53,60% голосов, тогда как его оппонент, лидер националистической партии AUR Джеордже Симион, получил 46,40% и признал своё поражение.

В Польше завершился первый тур президентских выборов: Рафал Тшасковский (31,3%) и Кароль Навроцкий (29,5%) из партии "Право и справедливость" вышли во второй тур, который обещает быть крайне напряжённым. Португалия же получила новый парламент, где правоцентристская коалиция "Демократический альянс" во главе с Луишем Монтенегру одержала победу, но не смогла заполучить абсолютное большинство — расклад, открывающий путь для манёвров набирающих силу правых сил.

Уточнения

Румы́ния — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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