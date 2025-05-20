Санкционный удар отменён: Трамп одним решением похоронил надежды Украины

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1:10
Мир

После двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сделал неожиданное заявление.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Он дал понять лидерам Европейского Союза и Владимиру Зеленскому, что считает введение новых санкций против Москвы не самой лучшей идеей.

По информации портала Axios, европейские лидеры во время телефонного совещания напрямую спросили Трампа о возможности введения США санкций в отношении России. Однако американский президент выразил сомнения в целесообразности таких мер. По его мнению, Россия демонстрирует готовность к конструктивному диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Таким образом, Трамп фактически дал понять, что в Белом доме рассматривают инициативу Владимира Путина как серьёзный сигнал к началу переговоров.

Напомним, что беседа между Путиным и Трампом состоялась 19 числа и продлилась более двух часов. Чем именно руководствовался Трамп, принимая столь неожиданное для европейских политиков решение, остаётся только догадываться. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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