Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила разочарование действиями союзников по НАТО, обвинив США в отсутствии должного давления на Россию во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
По её словам, громкие заявления Вашингтона о последствиях для Москвы в случае отказа от прекращения огня так и остались пустыми обещаниями.
Каллас подчеркнула, что Европа внимательно следила за заявлениями американской стороны, сделанными на прошлой неделе. Тогда в Белом доме недвусмысленно дали понять: Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если не согласится на полное и безоговорочное прекращение боевых действий. Однако итог телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа показал, что реальных рычагов воздействия США на Кремль не применили.
В Москве и раньше не скрывали, что считают любое внешнее давление в вопросе украинского урегулирования бесполезной тратой времени. Российский лидер после более чем двухчасового разговора с Трампом заявил о готовности работать над будущим мирным договором с Украиной. Но в Европе эти инициативы восприняли с изрядной долей скепсиса.
Сам Трамп по итогам переговоров с Путиным сделал неожиданное заявление: он отказался вводить новые санкции против России, сославшись на появившийся шанс мирного урегулирования. При этом американский президент провёл серию консультаций с лидерами ключевых стран-партнёров, включая Владимира Зеленского.
Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности с 1 декабря 2024 года.
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