Уже во вторник Европейский союз готов сделать решительный шаг в сторону нормализации связей с Сирией.
По заявлению главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Евросоюз вплотную приблизился к полной отмене экономических ограничений в отношении Дамаска.
В кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе прозвучало главное: отмена санкций — вопрос практически решённый. Каллас накануне заседания сообщила журналистам, что ожидает единогласного решения по этому вопросу уже сегодня. Фактически это означает крах многолетней изоляции сирийского правительства, которое с 2011 года было под беспрецедентным давлением со стороны Запада.
Ещё в конце февраля ЕС запустил процесс частичной отмены санкций, открыв Сирии путь к возобновлению энергетического сотрудничества, упростив банковские транзакции и восстановив транспортное сообщение.
Тогда же были сняты абсурдные запреты на ввоз в Сирию предметов роскоши для личного пользования — казалось бы, мелочь, но важный символический жест. Теперь эксперты прогнозируют, что вслед за этими послаблениями последует полный сброс ограничительных мер.
Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.