Лицемерная Европа: это решение по Сирии поражает своей циничностью

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Уже во вторник Европейский союз готов сделать решительный шаг в сторону нормализации связей с Сирией.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

По заявлению главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Евросоюз вплотную приблизился к полной отмене экономических ограничений в отношении Дамаска.

В кулуарах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе прозвучало главное: отмена санкций — вопрос практически решённый. Каллас накануне заседания сообщила журналистам, что ожидает единогласного решения по этому вопросу уже сегодня. Фактически это означает крах многолетней изоляции сирийского правительства, которое с 2011 года было под беспрецедентным давлением со стороны Запада.

Ещё в конце февраля ЕС запустил процесс частичной отмены санкций, открыв Сирии путь к возобновлению энергетического сотрудничества, упростив банковские транзакции и восстановив транспортное сообщение.

Тогда же были сняты абсурдные запреты на ввоз в Сирию предметов роскоши для личного пользования — казалось бы, мелочь, но важный символический жест. Теперь эксперты прогнозируют, что вслед за этими послаблениями последует полный сброс ограничительных мер.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель.

