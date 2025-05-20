Венгрия покидает Международный уголовный суд: какой секрет стоит за этим шагом

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Во вторник парламент Венгрии проголосовал за выход из состава Международного уголовного суда (МУС).

Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Венгрии

Это решение было принято подавляющим большинством голосов: 134 депутата поддержали законопроект, 37 высказались против, а семь воздержались от голосования.

Причина такого радикального шага кроется в глубоком разочаровании венгерских властей политикой МУС. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, представлявший законопроект в парламенте, подчеркнул, что Венгрия категорически против использования международных организаций в качестве политических инструментов.

По его словам, Римский статут МУС, лежащий в основе деятельности суда, так и не был опубликован в официальном венгерском вестнике, а значит, никогда не становился частью национального законодательства страны.

Это не внезапное решение — предпосылки копились месяцами. Ещё в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан сделал сенсационное заявление во время визита израильского коллеги Биньямина Нетаньяху в Будапешт.

Орбан тогда чётко обозначил позицию своей страны: МУС окончательно утратил объективность и превратился в политическую площадку. По мнению венгерского руководства, суд систематически поддаётся давлению отдельных государств и избирательно подходит к рассмотрению дел, что окончательно подорвало доверие Будапешта к этой международной структуре.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

