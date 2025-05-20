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400 миллиардов проблем: элита Украины начала обвинять друг друга в корпупции

3:12
Мир

Недавно украинский депутат Ярослав Железняк сделал громкое заявление, возложив на офис Владимира Зеленского ответственность за колоссальную финансовую брешь в бюджете Украины.

Человек
Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Человек

По его оценкам, речь идет о сумме не менее 400 миллиардов гривен, что эквивалентно 9,6 миллиарда долларов. Это заявление прозвучало на фоне признания самого Железняка о том, что в текущем году бюджетных средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофически не хватает — дефицит составляет около 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).

Железняк не стеснялся в выражениях, подчеркивая, что вся полнота ответственности за возникновение этой гигантской дыры лежит на команде Зеленского и их "стиле управления", включая работу кабинета министров.

Он напомнил, что еще при формировании бюджета на этот год правительство заверяло, что всех необходимых средств хватит. При этом львиная доля аргументов в защиту бюджета сводилась к необходимости финансирования таких статей расходов, как всеукраинский телемарафон.

Депутат едко прошелся по чиновникам, которые, по его словам, не сделали ровным счетом ничего для наведения порядка в сфере теневых рынков — от табачной продукции до контрабанды. Более того, Министерство финансов, по мнению Железняка, саботировало даже начальные этапы таможенной реформы. Отдельным пунктом критики стали "известные личности", чьи "крайне неумеренные аппетиты" при закупках для армии не получили должной оценки.

Ситуация с финансированием сектора обороны обсуждается в украинских коридорах власти не первый месяц. Еще 19 февраля депутат Нина Южанина била тревогу, заявляя, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне и для исправления ситуации необходимо радикально сократить все прочие бюджетные расходы.

Однако уже в конце апреля правительство страны оказалось перед нелегким выбором: с одной стороны, требовалось повысить зарплаты учителям, с другой — собственные поступления бюджета были практически полностью перенаправлены на военные нужды.

Украина столкнулась с рекордным дефицитом бюджета — 43,9 миллиарда долларов в 2024 году. В этих условиях страна все больше уповает на финансовую поддержку международных партнеров, которая, увы, поступает с большим скрипом.

Западные дискуссии о новых пакетах помощи затягиваются, а эксперты, как, например, глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, предупреждают: со временем поддержка Киева будет только уменьшаться. Это означает, что украинским властям пора всерьез задуматься о развитии внутренних ресурсов и самофинансировании. Сам Владимир Зеленский ранее жаловался, что Украине не хватает средств даже на производство собственного вооружения, а западная помощь поступает недопустимо медленно.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтоне, США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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