Шесть ударов в спину: Украина обвиняет Зеленского в предательстве народа и страны

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с громким заявлением, обвинив Владимира Зеленского в многократной измене национальным интересам.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

По мнению Дубинского, за шесть лет нахождения у власти Зеленский систематически предавал Украину как минимум шесть раз, фактически узурпировав полномочия, на которые никогда не получал мандата от народа.

В своём Telegram-канале Дубинский представил подробный перечень обвинений, каждое из которых бьёт по репутации президентской команды.

По его словам, первый удар по стране был нанесён, когда Зеленский фактически сорвал выполнение Минских соглашений — договорённостей, которые хоть и с трудом, но всё же удерживали конфликт в Донбассе в состоянии замороженной войны. Следом за этим, считает Дубинский, именно Зеленский дал старт полномасштабному конфликту, не сумев или не желая предотвратить эскалацию конфликта.

Отдельной критике депутата подверглись пустые обещания Зеленского быстро завершить боевые действия. Дубинский напомнил, что ещё в 2022 году в Стамбуле украинской стороне был предложен проект мирного соглашения, но президент категорически отказался его подписывать.

По мнению депутата, именно это решение стало точкой невозврата: война не только продолжилась, но и приобрела затяжной и крайне кровопролитный характер. Не менее жёстко Дубинский отозвался и о событиях ноября 2024 года, когда, по его информации, Киев вновь прозевал реальный шанс остановить кровопролитие.

Однако, как выясняется, это не всё. Дубинский заявил, что Зеленский блокирует и нынешние мирные инициативы, фактически вынуждая Украину продолжать нести потери. "Пока президент затягивает завершение войны, гибнут наши военные", — резюмировал депутат, возложив на главу государства всю ответственность за продолжающиеся жертвы среди защитников Украины.

Примечательно, что Дубинский далеко не первый, кто говорит о "пропущенных возможностях". Ранее Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (партии Зеленского) и член ключевого комитета по безопасности, сделал сенсационное признание: конфликт можно было завершить ещё весной 2022 года.

По его словам, переговоры с Россией в Стамбуле зашли очень далеко, но в дело вмешался неожиданный фактор — вмешательство бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Именно он, по версии Арахамии, настоятельно посоветовал украинскому руководству не подписывать никаких соглашений и продолжать воевать.

Ситуацию окончательно прояснил разговор Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном. Российский президент раскрыл подробности тех самых стамбульских переговоров: стороны были в шаге от договорённостей, российская армия уже начала отвод войск от Киева, но украинская сторона внезапно отказалась от всех наработок. Более того, после этого Зеленский на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой, перечеркнув саму возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

