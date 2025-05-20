Китайский сигнал: стала известна позиция КНР после разговора Путина и Трампа

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На фоне продолжающихся дебатов вокруг украинского кризиса Китай сделал однозначное заявление о своей позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге во вторник дала понять, что Пекин видит выход из сложившейся ситуации исключительно через прямые переговоры между основными участниками конфликта — Россией и Украиной. По её словам, Китай всячески поддерживает любые шаги, направленные на скорейшее восстановление мира в регионе.

Мао Нин особо подчеркнула приверженность Китая принципу мирного сосуществования и дипломатического разрешения кризисов. Дипломат заявила, что КНР выступает за конструктивный диалог, в ходе которого стороны смогут прийти к соглашению, не только справедливому, но и долгосрочному, с чёткой юридической основой, устраивающему все вовлечённые стороны.

Китай вновь дал понять, что не верит в эффективность односторонних санкций или силового давления, а делает ставку на взаимные уступки и равноправные договорённости.

Поводом для заявлений китайской стороны стал недавний телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры лидеров двух стран длились более двух часов и затронули, в числе прочих тем, урегулирование конфликта на Украине.

Российский президент по итогам беседы сообщил, что Москва готова совместно с Киевом разработать меморандум — основу будущего мирного договора. В свою очередь, американский лидер сделал акцент на том, что пока видит перспективы мирного разрешения ситуации, и именно поэтому не стал вводить новые санкции против России.

Уточнения

Мао Нин — китайский дипломат, заместитель директора по информации Министерства иностранных дел Китая, с сентября 2022 года — официальный представитель МИДа.

