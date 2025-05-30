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Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом

1:46
Мир

Илон Маск, известный предприниматель и временный глава департамента эффективности правительства США (DOGE), на прощальной пресс-конференции в Белом доме привлёк внимание журналистов не только своими заявлениями, но и заметным синяком под глазом.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Отвечая на вопрос о происхождении травмы, он с юмором отметил, что Франция не имеет к этому никакого отношения, намекая на недавний инцидент с президентом Эммануэлем Макроном. Напомним, что ранее СМИ распространили кадры, на которых супруга французского лидера случайно задела его по лицу, когда тот выходил из самолёта.

Маск рассказал, что синяк появился в результате игры с его маленьким сыном, которого он называет X. По словам предпринимателя, он сам предложил ребёнку ударить его по лицу, не ожидая, что даже пятилетний малыш способен оставить столь заметный след.

В ту же ночь Маск объявил о завершении своей работы в качестве специального госслужащего. Он подчеркнул, что его миссия в рамках департамента подошла к концу, и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставленную возможность. По его словам, за время работы ему удалось внести вклад в сокращение избыточных расходов американского правительства, что и было главной задачей созданного им ведомства.

Этот эпизод с синяком и шуткой о Франции добавил лёгкости в серьёзный контекст прощальной речи, вызвав оживление среди журналистов и зрителей.

Завершение работы Маска в Белом доме стало ещё одним ярким событием в его насыщенной карьере, оставив множество вопросов о том, какие проекты он возьмётся реализовывать дальше.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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