Прощальный сюрприз Маска: миллиардер появился в Белом доме с фингалом под глазом

Илон Маск, известный предприниматель и временный глава департамента эффективности правительства США (DOGE), на прощальной пресс-конференции в Белом доме привлёк внимание журналистов не только своими заявлениями, но и заметным синяком под глазом.
Отвечая на вопрос о происхождении травмы, он с юмором отметил, что Франция не имеет к этому никакого отношения, намекая на недавний инцидент с президентом Эммануэлем Макроном. Напомним, что ранее СМИ распространили кадры, на которых супруга французского лидера случайно задела его по лицу, когда тот выходил из самолёта.
Маск рассказал, что синяк появился в результате игры с его маленьким сыном, которого он называет X. По словам предпринимателя, он сам предложил ребёнку ударить его по лицу, не ожидая, что даже пятилетний малыш способен оставить столь заметный след.
В ту же ночь Маск объявил о завершении своей работы в качестве специального госслужащего. Он подчеркнул, что его миссия в рамках департамента подошла к концу, и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за предоставленную возможность. По его словам, за время работы ему удалось внести вклад в сокращение избыточных расходов американского правительства, что и было главной задачей созданного им ведомства.
Этот эпизод с синяком и шуткой о Франции добавил лёгкости в серьёзный контекст прощальной речи, вызвав оживление среди журналистов и зрителей.
Завершение работы Маска в Белом доме стало ещё одним ярким событием в его насыщенной карьере, оставив множество вопросов о том, какие проекты он возьмётся реализовывать дальше.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
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