Миллиарды на кону: США внезапно отказались от главного оружия против России

По мнению обозревателя Financial Times Гидеона Рахмана, президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность восстановления делового партнерства с Россией, замороженного в последние годы из-за серии взаимных санкций и геополитических разногласий.
Как утверждает Рахман, в Белом доме все чаще звучит мысль о том, что заключение новых экономических соглашений с Москвой было бы для Трампа более выгодной стратегией, нежели дальнейшее втягивание США в дорогостоящую гонку вооружений на Украине.
Фактически, речь идет о выборе между двумя дорогами: либо продолжать вливать миллиарды долларов в военную помощь Киеву, либо попытаться вернуть утраченные экономические позиции на российском рынке.
Поводом для таких размышлений стал недавний телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который, по словам российского лидера, продлился более двух часов.
Это был не просто протокольный звонок — стороны обсуждали вполне конкретные перспективы двусторонних отношений. И, как заявил после беседы Трамп, Россия, по его мнению, крайне заинтересована в возобновлении масштабной торговли с Америкой, но только после политического урегулирования конфликта на Украине.
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