Миллиарды на кону: США внезапно отказались от главного оружия против России

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По мнению обозревателя Financial Times Гидеона Рахмана, президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность восстановления делового партнерства с Россией, замороженного в последние годы из-за серии взаимных санкций и геополитических разногласий.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Как утверждает Рахман, в Белом доме все чаще звучит мысль о том, что заключение новых экономических соглашений с Москвой было бы для Трампа более выгодной стратегией, нежели дальнейшее втягивание США в дорогостоящую гонку вооружений на Украине.

Фактически, речь идет о выборе между двумя дорогами: либо продолжать вливать миллиарды долларов в военную помощь Киеву, либо попытаться вернуть утраченные экономические позиции на российском рынке.

Поводом для таких размышлений стал недавний телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который, по словам российского лидера, продлился более двух часов.

Это был не просто протокольный звонок — стороны обсуждали вполне конкретные перспективы двусторонних отношений. И, как заявил после беседы Трамп, Россия, по его мнению, крайне заинтересована в возобновлении масштабной торговли с Америкой, но только после политического урегулирования конфликта на Украине.

Уточнения

Financial Times — британская и международная ежедневная деловая газета.

