В европейских столицах зреет недоумение: почему Вашингтон вдруг застрял на мертвой точке, когда речь заходит о введении новых санкций против Москвы?
Британские СМИ сообщают, что европейские лидеры буквально опешили от неожиданной мягкости американской позиции. Еще недавно все были уверены: Штаты вот-вот введут очередную порцию жестких ограничительных мер, а в итоге — тишина. Более того, риторика Белого дома и вовсе сбивает с толку.
По сведениям информированных источников, европейцев буквально поразила та легкость, с которой президент США Дональд Трамп рассказывал о своих переговорах с российским лидером.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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