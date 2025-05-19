Позови Меланию к телефону: Путин признался в симпатиях к жене Трампа, он не против

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Неожиданный поворот произошёл в отношениях между двумя мировыми лидерами — президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп

На фоне непрекращающихся дискуссий о политике, санкциях и геополитике вдруг всплыла весьма пикантная деталь, которая заставила весь мир улыбнуться. Во время одного из последних телефонных разговоров Путин неожиданно сказал Трампу о том, что первая леди США Мелания пользуется большим уважением в России.

По словам Трампа, российский лидер сделал ему настоящий комплимент, но в весьма своеобразной форме. Когда американский президент попытался перевести разговор на себя, Путин дипломатично уклонился, дав понять, что Мелания нравится всем гораздо больше, чем он сам.

Трамп не смог сдержать лёгкой иронии, признавшись, что не ожидал такого поворота. "Я спросил: 'А как же я?' А он мне — будто бы между прочим — что Мелания всем нравится больше. Мол, я не против, но не знаю, хорошо ли это для меня", — с улыбкой пересказал разговор Трамп.

Уточнения

Мела́ния Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Первая леди США с 20 января 2025 года.

