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Топнул ножкой: Зеленский требует от Трампа ужесточить санкции против РФ

2:46
Мир

Владимир Зеленский в понедельник раскрыл детали двух телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что настаивал на ужесточении санкционного давления на Москву.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению Киева, даже несмотря на старт прямых переговоров с Россией, Запад не должен расслабляться — напротив, пора усиливать хватку.

По словам Зеленского, в разговорах с Трампом он подчеркнул важность американского влияния на ситуацию: если российская сторона выдвинет неприемлемые условия прекращения огня, Украине понадобится поддержка США, чтобы оперативно на это отреагировать.

Особый акцент украинский лидер сделал на санкциях — по его версии, только "сильные и серьезные меры" заставят Кремль пойти на реальные уступки. Фактически, Киев посылает сигнал: мирные переговоры не означают, что Россия сможет избежать наказания за свои действия.

Однако Россия, судя по заявлениям её официальных лиц, настроена на конструктивный диалог. Ещё неделю назад президент Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без каких-либо предварительных условий.

Стамбул был выбран площадкой для встречи не случайно — нейтральная территория всегда повышает шансы на успех. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обозначил истинную цель Москвы: не просто временное перемирие, а устранение корневых причин конфликта и, конечно, учёт российских интересов. По сути, Путин дал понять, что Россия готова искать долгосрочный мир, а не просто заморозить конфликт.

Долгожданные переговоры между РФ и Украиной должны были стартовать 15 мая, но тогда российская делегация прибыла в Стамбул впустую — украинской стороны на встрече не оказалось.

Зато на следующий день, 16 мая, диалог всё-таки состоялся и продлился почти два часа. И вот тут произошло событие, которое взорвало информационное пространство: помощник президента РФ Владимир Мединский объявил о готовящемся масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000! По его словам, Москва и Киев также договорились представить дорожные карты будущего перемирия.

Самое любопытное — украинская делегация неожиданно запросила организацию встречи на высшем уровне, то есть переговоров лично Путина и Зеленского. Российская сторона, как дипломатично заявил Мединский, "приняла это к сведению", не отказав напрямую, но и не дав твёрдых гарантий. Ясно одно: Кремль демонстрирует готовность продолжать диалог, но формат и сроки пока остаются зоной тонкой дипломатической игры.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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