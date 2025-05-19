Великое перемирие: Америка раскрыла план Трампа на Россию и Путина

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Мир стоит на пороге события, которое может перевернуть ход истории — возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По мнению директора Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессора Питера Кузника, это событие не только назрело, но и крайне необходимо мировому сообществу.

В эксклюзивном комментарии РИА Новости Кузник подчеркнул, что мир фактически готов к такому саммиту, и для Трампа это станет уникальной возможностью навсегда закрепить за собой образ миротворца.

Кузник убеждён: американский президент отчаянно стремится улучшить свой имидж на международной арене, и саммит с Путиным — его шанс на реальный прорыв в этом направлении. Политологи давно анализируют сложную игру Трампа на внешнеполитическом поле, где он балансирует между резкими заявлениями и попытками показать себя гарантом стабильности. И вот теперь, по мнению эксперта, наступает момент истины.

Тем временем в Кремле активно готовятся к предстоящей встрече. Как уже заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, команды Путина и Трампа ведут активную работу над повесткой саммита США-Россия.

Прорабатываются ключевые вопросы, по которым стороны смогут найти точки соприкосновения. Фактически, речь идёт не просто о дипломатическом мероприятии, а о попытке перезагрузить отношения двух сверхдержав, которые в последние годы переживают не лучшие времена.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

