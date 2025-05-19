Торговая революция: совместный план России и США поражает мир

На фоне последних событий в мировой политике появляется все больше сигналов о готовности двух сверхдержав — России и США — объединить усилия в экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

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По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это партнерство способно принести выгоды не только Москве и Вашингтону, но и всему мировому сообществу.

Дмитриев выразил уверенность в том, что Россия и США имеют все предпосылки для того, чтобы стать отличными деловыми партнерами. Он подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами в сфере экономики и инвестиций не только возможно, но и неизбежно. Свое заявление Дмитриев сопроводил символическим жестом — он опубликовал сообщение, сопроводив его эмодзи флагов России, США и изображения планеты Земля, наглядно демонстрируя глобальный масштаб будущего сотрудничества.

Интересно, что это заявление главы РФПИ прозвучало сразу после важного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы стороны затронули перспективы двусторонней торговли. Трамп, ссылаясь на слова Путина, сообщил, что Россия крайне заинтересована в развитии масштабной торговли с Соединенными Штатами, но есть одно условие — завершение украинского конфликта. Фактически, это означает, что Москва готова открыть свой рынок для американских товаров и инвестиций, как только на Украине установится мир.

Уточнения

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

