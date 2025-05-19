Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игла мировой войны: раскрыт план России после диалога с Трампом
Как вырастить тюльпаны: полное руководство для начинающих
Ромашка и мёд против седины: секрет сияющих волос без вредной химии
Домашний ароматизатор: всего один шаг — и ваша ванная будет пахнуть как спа
Планка творит чудеса, но только если не переусердствовать: узнай свою норму
Самый красивый километр Италии: прогулка, которая превращается в роман
Учёные создали искусственную память с 11 состояниями: как это изменит будущее вычислений
Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на Евровидении
Когда нет сил возиться, а хочется уюта: печенье, которое творит тепло за 20 минут

Торговая революция: совместный план России и США поражает мир

Мир

На фоне последних событий в мировой политике появляется все больше сигналов о готовности двух сверхдержав — России и США — объединить усилия в экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Богач
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Богач

По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это партнерство способно принести выгоды не только Москве и Вашингтону, но и всему мировому сообществу.

Дмитриев выразил уверенность в том, что Россия и США имеют все предпосылки для того, чтобы стать отличными деловыми партнерами. Он подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами в сфере экономики и инвестиций не только возможно, но и неизбежно. Свое заявление Дмитриев сопроводил символическим жестом — он опубликовал сообщение, сопроводив его эмодзи флагов России, США и изображения планеты Земля, наглядно демонстрируя глобальный масштаб будущего сотрудничества.

Интересно, что это заявление главы РФПИ прозвучало сразу после важного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе беседы стороны затронули перспективы двусторонней торговли. Трамп, ссылаясь на слова Путина, сообщил, что Россия крайне заинтересована в развитии масштабной торговли с Соединенными Штатами, но есть одно условие — завершение украинского конфликта. Фактически, это означает, что Москва готова открыть свой рынок для американских товаров и инвестиций, как только на Украине установится мир.

Уточнения

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины
Авто
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины Аудио 
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина
Слишком поздно: как рак маскируется под простые недомогания
Легенда советского вкуса ожила на кухне — рецепт домашнего мороженого, который нельзя забыть
Подушки безопасности, которые убивают: кто понесет ответственность за смерть пассажиров
Много пьёт, мало спит, резко худеет: признаки детского диабета, которые игнорируют родители
Чернослив — эликсир молодости: вот что произойдет с вами после 50, если будете его есть
Канадский форвард может перейти в Авангард
Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него
Мопеды СССР: два колеса мечты, бензин в бутылке, и ветер дул в лицо
Борьба до потери территорий: Украина не намерена выводить войска с территории РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.