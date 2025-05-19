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Серый кардинал: план папы Римского Лева XIV вызвал бурную реакцию Европы

3:35
Мир

Лидеры ряда европейских государств в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским дали высокую оценку инициативе папы Римского Льва XIV.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Согласно сообщению итальянского правительственного Дворца Киджи, понтифик выразил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной на нейтральной территории — в Ватикане.

Эта новость стала логическим продолжением серии интенсивных консультаций, начавшихся после встречи глав США и Украины.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела расширенный телефонный разговор с Трампом, в котором также приняли участие президент Франции, канцлер Германии, президент Финляндии, глава Европейской комиссии и Владимир Зеленский. Стороны подтвердили намерение работать над скорейшим запуском переговорного процесса, итогом которого должно стать прекращение огня и установление прочного мира на украинской земле.

В пресс-службе итальянского Совета министров подчеркнули, что европейские лидеры позитивно оценили готовность Ватикана стать площадкой для диалога. Италия, в свою очередь, заявила о готовности всячески содействовать установлению контактов и способствовать мирному разрешению конфликта. Таким образом, международный авторитет Святого престола вновь выступает ключевым фактором в попытках остановить кровопролитие и запустить процесс мирных переговоров.

Ранее, в пятницу, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сделал программное заявление о том, что папа Римский Лев XIV рассматривает возможность предложить территорию Ватикана в качестве нейтральной площадки для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, если стороны конфликта действительно хотят найти выход из кризиса, им следует воспользоваться посреднической миссией Святого престола. Кардинал напомнил, что эта идея обсуждается уже давно и Ватикан всегда был открыт к её реализации.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал инициативу Ватикана, выразив мнение, что переговоры на территории Святого престола были бы комфортны для обеих сторон конфликта. Это мнение особенно важно, учитывая, что США играют одну из ключевых ролей в попытках урегулировать украинский кризис.

Напомним, что папа Лев XIV на прошлой неделе сделал важное программное заявление на встрече с представителями Восточных церквей. Он подчеркнул, что Святой престол открыт для самых сложных и болезненных диалогов, где "враги могут встретиться и посмотреть друг другу в глаза". Это заявление прозвучало как сигнал мировому сообществу о готовности Ватикана включиться в разрешение самых острых конфликтов.

Отметим, что это не первая попытка Ватикана выступить миротворцем в украинском вопросе. Папа Римский Франциск, предшественник Льва XIV, неоднократно заявлял о готовности Святого престола оказать содействие прекращению кровопролития.

Ещё в мае 2023 года Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести масштабную дипломатическую миссию. В результате серии визитов в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин удалось добиться договорённостей о создании гуманитарного механизма воссоединения детей, разлучённых с родителями, с их семьями.

Уточнения

Лев XIV — епископ Римско-католической церкви. Папа римский с 8 мая 2025 года. Первый в истории папа из Соединённых Штатов Америки и из Северной Америки в целом, второй после своего предшественника Франциска (2013—2025) папа из Нового Света и второй после Адриана IV (1154—1159) понтифик, происходящий из англосферы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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