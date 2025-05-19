Скамейка отстающих: Европа попыталась провести диалог с Трампом после Путина

В понедельник мир стал свидетелем события, которое может изменить расстановку сил в международной политике.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Состоялся двухчасовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Этот диалог вызвал широкий резонанс, и не заставил себя ждать реакцию европейских лидеров.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонные переговоры с Дональдом Трампом совместно с рядом ключевых фигур Евросоюза. В числе собеседников Трампа были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также Владимир Зеленский. Разговор состоялся сразу после беседы Трампа с Путиным и длился около часа.

По информации из осведомлённых источников, европейские лидеры вместе с Зеленским решили оперативно обсудить с Трампом итоги его диалога с российским президентом. Фактически, Европа стремилась понять вектор направления внешней политики США после переговоров Трампа с Путиным, которые длились более двух часов.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

