Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, Владимир Зеленский вновь выступил с одиозными заявлениями.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он просит президента США не принимать никаких решений по судьбе Украины без участия Киева.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

