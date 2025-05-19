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Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него

Мир

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, Владимир Зеленский вновь выступил с одиозными заявлениями.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

По словам Зеленского, он просит президента США не принимать никаких решений по судьбе Украины без участия Киева. 

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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