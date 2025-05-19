Раздался голос из Кривого Рога: Зеленский умоляет Трампа не принимать решений по Украине без него

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, Владимир Зеленский вновь выступил с одиозными заявлениями.
По словам Зеленского, он просит президента США не принимать никаких решений по судьбе Украины без участия Киева.
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
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