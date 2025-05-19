Киев спросить забыли: Украина ждет предложение России после диалога Трампа и Путина

Владимир Зеленский сделал ожидаемое заявление касательно конфликта с Россией.
Он сообщил, что он в курсе диалога между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Украина "ждет предложения, которое озвучит Россия.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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