Киев спросить забыли: Украина ждет предложение России после диалога Трампа и Путина

0:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский сделал ожидаемое заявление касательно конфликта с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Он сообщил, что он в курсе диалога между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Украина "ждет предложения, которое озвучит Россия.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

