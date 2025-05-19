Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним

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Юрий Ушаков, помощник президента России, раскрыл сенсационную деталь: команды двух лидеров уже начали прорабатывать повестку будущего саммита Россия-США.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Путин и премьер-министр Моди на встрече лидеров БРИКС в расширенном формате

Это не просто протокольные мероприятия — за этими словами стоит нечто большее. Фактически, стороны перешли от слов к делу, начав подготовку реальных соглашений, а не просто дружеских рукопожатий.

Но самое любопытное даже не в этом. Ушаков поделился частной цитатой из недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский президент сделал шаг, который в дипломатии случается крайне редко: он предложил Путину прямую линию доверия.

Слова Трампа звучали примерно так: мол, Владимир, в любой момент можешь поднять трубку — я отвечу, и с удовольствием с тобой поговорю.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

