По словам помощника президента России Юрия Ушакова, состоявшийся телефонный разговор — был третьим разговором Дональд Трампа с Владимиром Путиным с момента его вступления в должность президента США.
Самое любопытное: несмотря на все ожидания, тема конкретных сроков прекращения огня на Украине даже не поднималась. Создаётся впечатление, что Путин и Трамп осознанно обошли острые углы, сосредоточившись на главном — создании платформы для будущего диалога.
Зато лидеры чётко обозначили общую цель: нормализацию двусторонних отношений России и США. Трамп прямо заявил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнёров Америки — но только после урегулирования конфликта в Украине.
Отдельной темой стало обсуждение очередного обмена заключёнными — речь шла о схеме 9 на 9 человек. Путин отдельно подчеркнул, что администрация Трампа сыграла позитивную роль в возвращении Киева за стол переговоров. Фактически, американский лидер получил карт-бланш на дипломатическое маневрирование в этом вопросе.
Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?