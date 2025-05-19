Перезагрузка большой игры: Путин и Трамп запустили изменение Америки и России

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По словам помощника президента России Юрия Ушакова, состоявшийся телефонный разговор — был третьим разговором Дональд Трампа с Владимиром Путиным с момента его вступления в должность президента США.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Самое любопытное: несмотря на все ожидания, тема конкретных сроков прекращения огня на Украине даже не поднималась. Создаётся впечатление, что Путин и Трамп осознанно обошли острые углы, сосредоточившись на главном — создании платформы для будущего диалога.

Зато лидеры чётко обозначили общую цель: нормализацию двусторонних отношений России и США. Трамп прямо заявил, что видит Россию одним из ключевых торгово-экономических партнёров Америки — но только после урегулирования конфликта в Украине.

Отдельной темой стало обсуждение очередного обмена заключёнными — речь шла о схеме 9 на 9 человек. Путин отдельно подчеркнул, что администрация Трампа сыграла позитивную роль в возвращении Киева за стол переговоров. Фактически, американский лидер получил карт-бланш на дипломатическое маневрирование в этом вопросе.

Уточнения

Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики.

