Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным

Дональд Трамп утверждает, что его недавний разговор с Владимиром Путиным прошёл более чем успешно.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По словам президента США, беседа не только задала новый вектор международных отношений, но и запустила механизм немедленных переговоров между Россией и Украиной о прекращении кровопролития. Трамп убеждён: стороны приступят к диалогу прямо сейчас, а условия будут вырабатывать самостоятельно, без посредников, поскольку лишь Москва и Киев знают истинные детали конфликта.

Трамп не скрывал своего оптимизма относительно итогов беседы Он подчеркнул, что тон и дух разговора с Путиным были на высоте – настолько, что американский лидер даже не стал держать интригу и сразу сообщил об успехе: Владимиру Зеленскому, Урсуле фон дер Ляйен, Эммануэлю Макрону, Джордже Мелони и другим.

Но главное даже не в перемирии — Трамп рисует картину глобальных экономических перспектив. Он уверен, что после окончания конфликта Россия сможет развернуть масштабную торговлю с США, создавая тысячи рабочих мест и наращивая благосостояние обеих стран.

Потенциал России Трамп оценивает как безграничный, а Украину видит одним из ключевых бенефициаров будущих торговых отношений — особенно в процессе восстановления разрушенной экономики.

Отдельным штрихом стало заявление Папы Римского, который уже выразил готовность предоставить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров. Трамп передал это в своём эмоциональном призыве: "Пусть процесс начнётся!".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

