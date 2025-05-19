Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажирские вагоны СССР: комфорт и функциональность на протяжении десятилетий
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Глаза горят, мозг кипит — а выключить ноутбук нельзя? Этот метод поможет
Перезагрузка большой игры: Путин и Трамп запустили изменение Америки и России
Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить
Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями
Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок

Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным

Мир

Дональд Трамп утверждает, что его недавний разговор с Владимиром Путиным прошёл более чем успешно.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По словам президента США, беседа не только задала новый вектор международных отношений, но и запустила механизм немедленных переговоров между Россией и Украиной о прекращении кровопролития. Трамп убеждён: стороны приступят к диалогу прямо сейчас, а условия будут вырабатывать самостоятельно, без посредников, поскольку лишь Москва и Киев знают истинные детали конфликта.

Трамп не скрывал своего оптимизма относительно итогов беседы Он подчеркнул, что тон и дух разговора с Путиным были на высоте – настолько, что американский лидер даже не стал держать интригу и сразу сообщил об успехе: Владимиру Зеленскому, Урсуле фон дер Ляйен, Эммануэлю Макрону, Джордже Мелони и другим.

Но главное даже не в перемирии — Трамп рисует картину глобальных экономических перспектив. Он уверен, что после окончания конфликта Россия сможет развернуть масштабную торговлю с США, создавая тысячи рабочих мест и наращивая благосостояние обеих стран.

Потенциал России Трамп оценивает как безграничный, а Украину видит одним из ключевых бенефициаров будущих торговых отношений — особенно в процессе восстановления разрушенной экономики.

Отдельным штрихом стало заявление Папы Римского, который уже выразил готовность предоставить Ватикан в качестве нейтральной площадки для переговоров. Трамп передал это в своём эмоциональном призыве: "Пусть процесс начнётся!".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Зарубежное кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино Аудио 
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины
Авто
Двигатель на полмиллиона километров: кто бы мог подумать, что такие моторы ставят в бюджетные машины Аудио 
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Наука и техника
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным
Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить
Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями
Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок
Урал — советский монстр бездорожья: история легендарного грузовика
Без кипячения и скобления: простой способ избавиться от накипи в чайнике за 5 минут
Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в смирительной рубашке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.