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Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок

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Мир

 Юрий Ушаков пролил свет на детали телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

По словам Ушакова, Путин и Трамп обращались друг к другу по имени — Дональд и Владимир, что уже само по себе было отступлением от строгих правил этикета, принятых на высшем уровне. 

Самое любопытное, однако, заключалось не в фамильярном тоне общения. Юрий Ушаков раскрыл еще одну подробность: ни один из президентов не хотел класть трубку первым.

Уточнения

Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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