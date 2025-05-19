Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок

Юрий Ушаков пролил свет на детали телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По словам Ушакова, Путин и Трамп обращались друг к другу по имени — Дональд и Владимир, что уже само по себе было отступлением от строгих правил этикета, принятых на высшем уровне.
Самое любопытное, однако, заключалось не в фамильярном тоне общения. Юрий Ушаков раскрыл еще одну подробность: ни один из президентов не хотел класть трубку первым.
Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики.
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