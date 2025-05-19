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К оружию: Великобритания тайно вооружает население и готовится к войне

2:02
Мир

Британское правительство запускает неожиданную инициативу, отголоски которой уходят в глубину истории — на островах собираются воссоздать добровольческие отряды ополчения, по образцу тех, что защищали страну во время Второй мировой войны. Об этом пишет издание argumenti. ru.

Солдаты армии Великобритании
Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0
Солдаты армии Великобритании

По сообщениям британских СМИ, эти формирования будут нести охрану ключевых объектов инфраструктуры: атомных электростанций, стратегических телекоммуникационных узлов, подводных кабелей связи и важнейших энергетических подстанций, обеспечивающих работу аэропортов.

Официальное объявление деталей этой программы ожидается в ближайшие недели, но уже сейчас понятно, что страна всерьез взяла курс на усиление обороноспособности.

По замыслу властей, отряды ополченцев будут функционировать автономно, хотя и в тесной координации с регулярной армией. Исторически Британия уже прибегала к подобной практике — в 1940-х годах в состав ополчения вливались как молодые люди, так и более зрелые граждане, которые по состоянию здоровья не могли служить на фронте.

Эксперты считают, что нынешняя инициатива — явный сигнал возросшего напряжения в оборонной политике и попытка вернуть общество к идее массовой готовности к защите родины.

Примечательно, что, несмотря на громкие заявления о приближении "предвоенной эпохи", в правительстве признают: речь не идет о реальной угрозе военного вторжения на территорию королевства.

Аналитики утверждают, что все дело в России, которая видится Лондону "главным потенциальным врагом". В рамках нового оборонного курса особый упор намечен на развитие беспилотных технологий и дальнобойной артиллерии. Ради этого властям, судя по всему, придется пойти на непопулярные меры — сокращение социальных расходов в пользу наращивания военных бюджетов.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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