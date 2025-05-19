Опасная граница: Литва пошла на беспрецедентный шаг по отношении к Белоруссии

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Напряженность между Литвой и Белоруссией достигла нового уровня. Министерство иностранных дел Литвы официально объявило, что страна подала иск в Международный суд ООН против Минска. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

Главная причина судебного разбирательства — организованный, по мнению Вильнюса, приток нелегальных мигрантов на литовскую территорию, спровоцировавший глубокий миграционный кризис.

В заявлении литовского МИДа говорится, что правительство страны решило обратиться в высшую судебную инстанцию мира с требованием привлечь Белоруссию к ответственности за систематические нарушения международного Протокола о незаконном ввозе людей.

По данным Литвы, с 2021 года республика столкнулась с небывалым наплывом нелегалов, которых, как утверждает литовская сторона, белорусские власти целенаправленно доставляли к границе. Такой шаг Минска Вильнюс расценивает как откровенную провокацию и вызов международному праву.

Литва не ограничивается только требованиями справедливости — страна намерена добиться от Белоруссии полной компенсации ущерба. В сумму претензий входят многомиллионные затраты на возведение укрепленного пограничного заграждения, а также расходы, связанные с содержанием военных подразделений в приграничных зонах. Более того, Литва требует от Минска официальные гарантии, что подобные действия, противоречащие нормам международного права, не повторятся в будущем.

Ситуация на границе Белоруссии и стран Евросоюза накалилась ещё в 2021 году. Тогда Минск сделал официальное предупреждение своим соседям: из-за введенных против него санкций и фактического разрыва дипломатических связей республика больше не считает себя обязанной сдерживать миграционные потоки на Запад. В ответ Польша, Литва и Латвия оперативно закрыли свои границы, построив мощные заграждения и стянув к проблемным участкам крупные военные силы. С тех пор регион стал зоной постоянного напряжения.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км.

