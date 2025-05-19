Последняя капля: иностранцы признали поражение на Украине и бросили позиции

Недавние события на фронте в Донецкой Народной Республике приоткрыли завесу тайны над тактикой иностранных наемников, воевавших на стороне Украины.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Стало известно, что за полтора месяца до освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь эти хорошо обученные бойцы поспешно ретировались в Гуляйполе. Причина их внезапного отступления оказалась весьма любопытной. Информацию об этом распространяет РИА Новости.

18 мая Министерство обороны Российской Федерации отрапортовало о взятии Богатыря, стратегически важного укрепрайона ВСУ, расположенного всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Этот успех серьезно ослабил оборону украинских сил на южнодонецком направлении. Как выяснилось позже, в середине марта Киев бросил в бой наемников, чтобы укрепить позиции в Богатыре. Однако их пребывание там оказалось недолгим — всего три недели.

По данным партизан, передавшим информацию военному эксперту, полковнику запаса ЛНР Виталию Киселеву, наемники даже не вступали в полноценные боевые столкновения.

Примерно за шесть недель до освобождения Богатыря они начали массово покидать позиции и перемещаться на юг, в сторону Гуляйполе. Как передавали партизаны со слов самих наемников, причиной такого поспешного бегства стало понимание, что Богатырь превращается в "вулкан с горячей лавой" — ситуацию, которую уже невозможно было контролировать.

Киселев особо подчеркнул, что партизаны, находившиеся в тылу противника, неоднократно подслушивали разговоры наемников и даже запомнили характерное выражение, которое те часто употребляли в своей речи — английское слово "impossible" (невозможно).

Уточнения

Гуляйпо́ле — город в Пологовском районе Запорожской области Украины, административный центр Гуляйпольской городской общины.

