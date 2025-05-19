Недавние события на фронте в Донецкой Народной Республике приоткрыли завесу тайны над тактикой иностранных наемников, воевавших на стороне Украины.
Стало известно, что за полтора месяца до освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь эти хорошо обученные бойцы поспешно ретировались в Гуляйполе. Причина их внезапного отступления оказалась весьма любопытной. Информацию об этом распространяет РИА Новости.
18 мая Министерство обороны Российской Федерации отрапортовало о взятии Богатыря, стратегически важного укрепрайона ВСУ, расположенного всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Этот успех серьезно ослабил оборону украинских сил на южнодонецком направлении. Как выяснилось позже, в середине марта Киев бросил в бой наемников, чтобы укрепить позиции в Богатыре. Однако их пребывание там оказалось недолгим — всего три недели.
По данным партизан, передавшим информацию военному эксперту, полковнику запаса ЛНР Виталию Киселеву, наемники даже не вступали в полноценные боевые столкновения.
Примерно за шесть недель до освобождения Богатыря они начали массово покидать позиции и перемещаться на юг, в сторону Гуляйполе. Как передавали партизаны со слов самих наемников, причиной такого поспешного бегства стало понимание, что Богатырь превращается в "вулкан с горячей лавой" — ситуацию, которую уже невозможно было контролировать.
Киселев особо подчеркнул, что партизаны, находившиеся в тылу противника, неоднократно подслушивали разговоры наемников и даже запомнили характерное выражение, которое те часто употребляли в своей речи — английское слово "impossible" (невозможно).
Гуляйпо́ле — город в Пологовском районе Запорожской области Украины, административный центр Гуляйпольской городской общины.
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