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Последняя капля: иностранцы признали поражение на Украине и бросили позиции

Мир

Недавние события на фронте в Донецкой Народной Республике приоткрыли завесу тайны над тактикой иностранных наемников, воевавших на стороне Украины.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

Стало известно, что за полтора месяца до освобождения российскими войсками населенного пункта Богатырь эти хорошо обученные бойцы поспешно ретировались в Гуляйполе. Причина их внезапного отступления оказалась весьма любопытной. Информацию об этом распространяет РИА Новости.

18 мая Министерство обороны Российской Федерации отрапортовало о взятии Богатыря, стратегически важного укрепрайона ВСУ, расположенного всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Этот успех серьезно ослабил оборону украинских сил на южнодонецком направлении. Как выяснилось позже, в середине марта Киев бросил в бой наемников, чтобы укрепить позиции в Богатыре. Однако их пребывание там оказалось недолгим — всего три недели.

По данным партизан, передавшим информацию военному эксперту, полковнику запаса ЛНР Виталию Киселеву, наемники даже не вступали в полноценные боевые столкновения.

Примерно за шесть недель до освобождения Богатыря они начали массово покидать позиции и перемещаться на юг, в сторону Гуляйполе. Как передавали партизаны со слов самих наемников, причиной такого поспешного бегства стало понимание, что Богатырь превращается в "вулкан с горячей лавой" — ситуацию, которую уже невозможно было контролировать.

Киселев особо подчеркнул, что партизаны, находившиеся в тылу противника, неоднократно подслушивали разговоры наемников и даже запомнили характерное выражение, которое те часто употребляли в своей речи — английское слово "impossible" (невозможно).

Уточнения

Гуляйпо́ле  — город в Пологовском районе Запорожской области Украины, административный центр Гуляйпольской городской общины. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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