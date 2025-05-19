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Секреты французской разведки: что на самом деле случилось перед выборами в Румынии

3:00
Мир

Недавние президентские выборы в Румынии стали ареной для неожиданного скандала с участием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

По мнению Николь Бодиштяну, аналитика Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, Дуров фактически обвинил французское правительство в попытке повлиять на исход голосования, причём сделал он это весьма оригинальным способом.

Выступая на круглом столе в Москве, посвящённом предварительному анализу президентских выборов в Польше и Румынии, Бодиштяну высказала мнение, что заявление Дурова о вмешательстве западных спецслужб в румынскую политику было далеко не случайным.

По её словам, упоминание Telegram и его создателя в контексте румынских выборов выглядит не слишком своевременным, ведь в этой стране платформа пока не обрела такую же популярность, как, например, запрещённые в России Facebook* и Instagram*. Эксперт предположила, что истинная цель подобного заявления — искусственно подогреть интерес румынской аудитории к Telegram, сделав его более востребованным в стране.

Напомним, что сам Павел Дуров в воскресенье сообщил о довольно странной истории. По его утверждению, незадолго до выборов к нему обратились с весьма необычной просьбой — "заставить замолчать консерваторов" в Румынии.

Дуров уточнил, что инициатива исходила от главы французской разведки Николя Лернера, представлявшего, как оказалось, одно из "западноевропейских правительств". Основатель Telegram подчеркнул, что категорически отказался выполнять эту просьбу, фактически обвинив французские власти во вмешательстве в избирательный процесс.

Сама избирательная кампания в Румынии проходила на фоне затяжного политического кризиса. Первый тур, состоявшийся в 2024 году, закончился скандалом: независимый кандидат Кэлин Джеорджеску уверенно лидировал, однако итоги голосования были аннулированы из-за обвинений в использовании соцсетей для манипуляций с голосами. Это решение спровоцировало массовые протесты и обвинения румынских властей в ущемлении оппозиции — причём критика звучала даже со стороны администрации США.

В итоге второй тур выборов, прошедший 18 мая, всё же состоялся. По окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий мэр Бухареста Никушор Дан, набрав 53,6% голосов. Его оппонент, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, получил 46,4% и признал своё поражение. Однако шумиха вокруг вмешательства иностранных спецслужб в выборы уже успела серьёзно накалить политическую обстановку.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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