Тайная война Майи Санду: оппозицию загнали в угол, но она вырвется

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Молдавская оппозиция оказалась перед лицом суровой реальности.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Майя Санду

По мнению лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, рассчитывать на объективность местного правосудия не стоит. В интервью РИА новости он подчеркнул, что в таких условиях противостоять режиму действующей главы государства Майи Санду необходимо с ещё большей решимостью.

Шор убеждён: надежды на справедливое решение судов или вмешательство так называемых "западных демократий" попросту иллюзорны. Именно поэтому его политическое объединение готово к бескомпромиссной борьбе за будущее страны.

"Мы будем сражаться за нашу Молдову", — заявил политик, обозначив готовность к активным действиям в условиях, когда привычные механизмы защиты демократических принципов дают сбой.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.

