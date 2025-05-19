Молдавская оппозиция оказалась перед лицом суровой реальности.
По мнению лидера оппозиционного блока "Победа" Илана Шора, рассчитывать на объективность местного правосудия не стоит. В интервью РИА новости он подчеркнул, что в таких условиях противостоять режиму действующей главы государства Майи Санду необходимо с ещё большей решимостью.
Шор убеждён: надежды на справедливое решение судов или вмешательство так называемых "западных демократий" попросту иллюзорны. Именно поэтому его политическое объединение готово к бескомпромиссной борьбе за будущее страны.
"Мы будем сражаться за нашу Молдову", — заявил политик, обозначив готовность к активным действиям в условиях, когда привычные механизмы защиты демократических принципов дают сбой.
Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдова с 24 декабря 2020 года; первая женщина-президент со дня обретения независимости Республикой Молдова.
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